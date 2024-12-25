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中鋼攜手中華電信導入5G天車遠程操控系統 創首例

2024/12/25 17:39
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（中央社記者何秀玲台北25日電）為強化鋼品倉儲區安全性及提升天車駕駛操作效率，中鋼攜手中華電信開發出「天車遠程操控系統」，成為國內首家導入運用5G天車遠程操控技術的企業。

中鋼表示，開發「天車遠程操控系統」後，操作員的作業環境可從高空控制室轉移至地端控制中心，且能在同一操作台駕駛多部跨場域天車，實現「人機協作」目標，未來將進一步開發自動駕駛輔助功能，以節省操作員60%作業時間，並持續深化5G結合AI前瞻技術在天車吊運的相關應用。

中鋼指出，天車是鋼鐵生產中不可或缺的重要設備，主要用於搬運重型鋼材、機具或相關材料，但傳統天車潛藏工安風險，近年隨著遠距離5G無線傳輸技術的蓬勃發展，中鋼於小港廠區的熱軋鋼捲倉儲區內，導入中華電信商用5G SA核心網路及仁寶基地台，再結合5G廣連結特性自行開發AI輔助技術，完成「5G天車遠程操控系統」建置。

中鋼表示，操作員透過此系統，無須進入高空天車控制室執行吊運作業，也可同步跨區駕駛多部天車，個個練就遠端「隔空駕駛」天車的新技能。

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中鋼指出，2015年投入無人化天車研究，2018年自主開發天車AI技術及完成首部天車改造，也於2020年建立「雙天車協同作業及防撞」AI技術，繼去年提升天車速度控制相關AI技術後，今年成功運用5G無線傳輸建立「5G天車遠程操控系統」，樹立智慧倉儲發展新里程碑。

展望未來，中鋼廠區近千台的天車將逐步規劃應用藍圖，例如利用天車上的IoT感應器自動記載吊運路徑與負載狀況來展開吊運效率分析及AI模型訓練使用，持續提高天車運行效率與穩定性。（編輯：林淑媛）1131225

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