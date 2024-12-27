巨大董事長杜綉珍宣布退休 劉湧昌接任董事長

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（中央社記者何秀玲台北27日電）巨大集團今天召開董事會通過人事案，董事長杜綉珍退休卸任職務，董事會推舉執行長劉湧昌擔任新董事長，執行長一職則由品牌長劉素娟升任，人事案自2025年1月1日起生效。巨大表示，杜綉珍退休後，仍將擔任巨大集團董事。

杜綉珍表示，巨大集團是上市公司，公司年輕化、永續發展與接班傳承一直是她念茲在茲的事。她在今年進行個人回憶錄時，就有退休的計劃，希望從新的年度開始，新的經營團隊有新的氣象，她對新任經營團隊充滿信心。

巨大表示，杜綉珍任職巨大集團超過30年，負責集團營運發展及財務策略。擔任財務長期間，於1994年推動巨大集團上市。2008年創立全球唯一女性自行車品牌Liv，鼓勵更多女性投入自行車騎乘運動，2020年榮獲英國Cycling News評選為「全球自行車最具影響力50名代表」之一。

巨大也表示，杜綉珍自2017年接任董事長以來，推動集團數位轉型，並主導匈牙利廠、越南廠的建置，以短鏈供應，分散貿易障礙風險。巨大集團自2019年起營收大幅成長，2022年更創下新台幣920億元歷史新高。

巨大集團新任董事長劉湧昌於1990年加入巨大集團，於1992年派任中國，帶領團隊成功將捷安特（Giant）打造成中國自行車第一品牌，為中國自行車騎行文化升級奠定基礎。

劉湧昌於1998年回到集團總部，負責全球自有品牌的業務暨開發。2002年起擔任捷安特台灣總經理，啟動通路變革，強化消費者騎乘體驗，並推動台灣成為自行車騎乘天堂。

2017年劉湧昌接任執行長後，主要負責巨大集團全球銷售與經營發展，長年深耕自行車產業。近年他籌組自行車永續發展聯盟（BAS），對全球自行車產業ESG的倡議與推動不遺餘力。（編輯：潘羿菁）1131227