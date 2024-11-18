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關注川普高關稅 巨大杜綉珍：靜觀其變但準備好了

2024/11/18 19:01（11/18 19:11 更新）
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2024年投資歐盟論壇18日在台北舉行，自行車廠巨大董事長杜綉珍（圖）表示，川普將再次入主白宮，巨大對其高關稅政策只能靜觀其變，但都準備好了。中央社記者潘智義攝 113年11月18日
2024年投資歐盟論壇18日在台北舉行，自行車廠巨大董事長杜綉珍（圖）表示，川普將再次入主白宮，巨大對其高關稅政策只能靜觀其變，但都準備好了。中央社記者潘智義攝 113年11月18日
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（中央社記者潘智義台北18日電）川普當選美國總統，高關稅政見成市場焦點。自行車廠巨大董事長杜綉珍今天表示，川普首任政策已衝擊市場，再次入主白宮一定還是有影響，只能靜觀其變，但都準備好了。

2024年投資歐盟論壇今天在台北舉行，杜綉珍強調，很多人都誤以為美國是巨大目前最大的市場，其實歐洲才是巨大最重要的市場；因為美國人把騎自行車當運動，但對歐洲人不僅是運動，更是交通工具。

杜綉珍會後接受採訪時指出，巨大2017年已放棄中國工廠行銷全球策略，全球分散布局歐洲、越南，如果歐洲、越南都做得很成功，就會到美國設廠。因應美國政策，巨大幫美國品牌代工部分已做調整，這是在川普首個任期的事，但川普二次入主白宮，可能提高中國銷美關稅60%，其他國家銷美10%，依然會有影響，現在只能靜觀其變。

至於中國昆山廠的角色，杜綉珍說，將視情況機動調整，但中國廠主要還是內銷為主，尤其疫情以來中國銷量攀升，疫後更是賣到缺貨，以2023、2024年來看，中國是最大的自行車市場，巨大旗下Liv品牌一年成長3倍；台灣廠則是做最高階產品。

巨大集團擴大布局，收購美國知名商用室內自行車品牌Stages，她認為，這是巨大走入室內騎乘的基礎，屬於商用市場，主攻健身房。

杜綉珍說，巨大在2022年前是最大的自行車廠，但後來歐洲有一家公司買很多歐美公司品牌，已成為最大自行車廠，但大小不重要，消費者喜愛產品最重要。（編輯：楊蘭軒）1131118

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