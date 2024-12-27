和大攻CoWoS檢測設備 估2026年業績成長

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（中央社記者鍾榮峰台中27日電）和大董事長沈國榮今天傍晚表示，和大集團2025年營運維持今年水準，和大除了布局機器人諧波減速機外，也規劃成立「和大芯」公司，鎖定半導體CoWoS先進測試設備應用，目標2025年首季成立，鎖定台灣主要封測廠客戶，預估2026年業績明顯成長。

汽車傳動系統製造廠和大集團晚間在台中舉行尾牙，席開368桌，活動前沈國榮接受記者聯訪。展望2025年集團營運，沈國榮預期，和大本身明年業績維持今年約新台幣58億元至59億元水準，預估明年第4季營運會向上，包括美國2家電動車新創公司、以及歐洲電動車新創公司訂單挹注，集團旗下高鋒工業明年維持今年水準，轉投資華豐橡膠影響較小。

沈國榮不諱言指出，最近2年傳產業營運比較辛苦，和大今年是最辛苦的一年，和大積極思考因應變局策略。

沈國榮表示，和大與盟立投資盟英科技，布局機器人諧波減速機生產，搭上機器人題材，此外，和大進一步布局半導體封裝測試設備，與先進封裝溫控技術業者合作，取得關鍵技術，由高鋒工業組裝、和大提供整合機電系統，聚大智能科技提供自動化解決方案，將新設和大芯公司，鎖定半導體CoWoS先進封裝檢測設備應用。

沈國榮說明，和大芯預計在中科設立，初期資本額規劃新台幣6億元，初期和大持股40%，高鋒占比30%，其他技術團隊持股30%，目標2025年首季成立，預計2026年起開始認列營收。

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沈國榮指出，和大芯目標客戶鎖定台灣前10大半導體封測廠，在測試業者協助下，和大芯相關半導體測試設備將在明年6月進入測試，明年9月規劃在SEMI國際半導體展亮相，明年10月規劃開始量產，預估出貨爆發期在2026年。

在美國新墨西哥州新廠布局，沈國榮指出，目前腳步放緩，主要是當地營造商規劃較慢，此外觀察美國大選結果影響地緣政治變數。（編輯：楊凱翔）1131227