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全聯併大潤發捐錢公平會才給過？黃國昌質疑不當聯結

2024/12/30 15:30
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）公平會2022年7月有條件通過全聯併大潤發，不過民眾黨立委黃國昌今天指出，他接獲檢舉，公平會有委員要求全聯須3年內、每年捐款新台幣3億元，涉違反不當聯結禁止原則。公平會副主委陳志民表示，當時有提醒該名委員注意不當聯結的問題，陳志民也認為，這樣聯結不是很妥當。

不當聯結禁止原則是行政行為的手段對人民造成不利時，必須與行政行為的目的，有合理的聯結關係存在。

立法院經濟、司法及法制2委員會聯席會議今天審查行政院函送公平交易委員會委員提名名單，名單包含李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員，會議分為上下午2場進行。

黃國昌上午質詢時指出，全聯併購大潤發是重大案件，當時7位委員中，有3位委員不同意；此案有委員提出要求，要全聯3年內，每年捐3億元，形同業者「贖罪券」，詢問此人是否為李鎂或陳志民，以及是否認同此要求。

李鎂表示，當初確實有此情形，此人並非她或是陳志民，但公平會有徵詢結合當事人是否同意；公平會委員最後投票結果就是公平會意見，公平會處分要受大眾檢視。

黃國昌質疑，此情況已違反不當聯結禁止原則，因為3億元對業者並非大數目，相較結合通過的結果，業者一定會答應。

陳志民則說，全聯併大潤發案審查期間，他有提醒該委員注意不當聯結的問題，他也認為，這樣聯結不是很妥當。

下午會議由公平會委員洪財隆、林慶堂列席。洪財隆表示，黃國昌指稱全聯併購大潤發案，要求每年贊助捐款者，便是他。

王鴻薇追問，捐款範圍涵蓋體育、棋藝，他是否為西洋棋協會會員。洪財隆表示，他有參加活動，但並非會員。

王鴻薇抨擊，此案要求捐款及募款，是極不適當的行為；另外，2017年高通（Qualcomm）因違反競爭、壟斷，遭台灣公平會裁罰234億元，隔年公平會轉彎，改為和解，當時洪財隆是否主張和解。

洪財隆表示，他當初主張和解，高通承諾未來5年投資台灣7億美元，時間是2018年至2023年，不過直至2022年底，投資金額已經超過14億美元。

王鴻薇指出，當時監察院行使調查權糾正此案，公平會一度拒絕提供和解錄音檔，形同黑箱作業。洪財隆則說，後來他主張提供，最後也有提供錄音檔。

王鴻薇抨擊，這些作法有不適任之嫌，上述事件應由大眾檢視及檢討。

洪財隆說明自身簡歷時表示，他念過法律與經濟，個人特質是有強烈社會關懷，他認為，公平會是合議機關，必須具備勇氣，這邊指的不是壯烈成仁的勇氣，而是有不怕尷尬、不從眾的勇氣，當自己意見是少數時，也能夠提出意見。（編輯：潘羿菁）1131230

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