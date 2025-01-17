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公平會人事李鎂、洪財隆遭封殺 政院表達遺憾

2025/1/17 16:53（1/17 16:59 更新）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）立法院今天行使公平交易委員人事同意權，公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆遭否決。行政院表示，提名人選考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，對於提名人未能全數通過，感到相當遺憾。

公平交易委員會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院去年10月30日依法提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

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立法院今天行使公平交易委員人事同意權，否決李鎂、洪財隆，副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂則過關，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。

行政院發言人李慧芝下午透過媒體群組表示，公平交易委員會是獨立機關，行政院去年考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，才會提名李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4位相關領域的優秀人才送交立法院審查，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。（編輯：林克倫）1140117

李鎂
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