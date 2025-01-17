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公平會人事藍白封殺李鎂洪財隆 陳志民林慶堂過關

2025/1/17 12:57（1/17 13:15 更新）
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立法院17日行使公平交易委員人事同意權，藍白否決李鎂（左1）、洪財隆（右2），僅陳志民（左2）、林慶堂（右1）過關。（中央社檔案照片）
立法院17日行使公平交易委員人事同意權，藍白否決李鎂（左1）、洪財隆（右2），僅陳志民（左2）、林慶堂（右1）過關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院今天行使公平交易委員人事同意權，雖然民進黨團對公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆投下同意票，但藍白以席次優勢否決，最終僅副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。

公平交易委員會4位委員任期將於今年1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，任期均自114年2月1日至118年1月31日止，名單函送立法院審查。

立法院會今天行使公平會委員人事同意權投票。在開始投票前，民眾黨立法院黨團總召黃國昌在記者會中表示，2022年7月公平會審議攸關消費者權益的全聯併購大潤發案時，洪財隆在審議會上對業者開口，對全聯強索不樂之捐，要捐新台幣3億元給體育和棋藝活動，他才會投同意票，事後全聯果真捐款給洪財隆經常參與的西洋棋協會。

黃國昌指出，李鎂身為公平會主委，不但沒在審查會議制止洪財隆強索不樂之捐，還視若無睹，這樣有什麼資格擔任主委；但陳志民於日前立法院審查時展現道德勇氣，表示審查當下已提醒應要注意不當聯結禁止原則。黃國昌說，民眾黨團決議團進團出，對李鎂、洪財隆投不同意票，但對陳志民、林慶堂投同意票。

民眾黨團記者會結束後，國民黨團雖未明確表態投票意向，但也傳出將比照民眾黨團投票模式。

立法院會上午10時後，議事人員便在議場設置圈票處，至上午10時50分後待所有立委投完票，院會便隨即開票。

根據開票結果，李鎂獲52張同意票、61張不同意票，洪財隆獲51張同意票、62張不同意票，而陳志民、林慶堂則獲得113張同意票、沒有不同意票。其中，配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明跑票，對李鎂投下同意票，成為人事同意權的意外插曲。

最終，立法院長韓國瑜宣布，李鎂、洪財隆沒獲得超過全體立委1/2的同意票，依法不同意續任，陳志民與林慶堂獲得超過全體立委1/2的同意票，依法分別同意續任公平會副主委及委員。

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不過，韓國瑜最後宣讀人事同意權結論時一度口誤，不僅日期說錯，還把投開票監察員、民眾黨立委麥玉珍講成「饒慶鈴」。但後來韓國瑜發現自己宣讀有誤，隨即致歉，並表示是字跡太過潦草所致。

根據立法院職權行使法第29條第2項規定，立法院依法行使人事同意權時，不經討論，交付相關委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。（編輯：蘇龍麒）1140117

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