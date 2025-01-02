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1月電子期金融期齊跌

2025/1/2 14:01
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（中央社台北2日電）台北股市今天下跌203.04點，收22832.06點。1月電子期收1267.80點，下跌14點，正價差1.96點；1月金融期收2100.80點，下跌4.40點，正價差2.16點。

1月電子期以1267.80點作收，下跌14點，成交776口。2月電子期以1268.00點作收，下跌17點，成交5口。

電子現貨以1265.84點作收，下跌15.95點；1月電子期貨與現貨相較，正價差1.96點。

1月金融期以2100.80點作收，下跌4.40點，成交371口。2月金融期以2105.00點作收，下跌5.20點，成交4口。

金融現貨以2098.64點作收，下跌0.09點；1月金融期貨與現貨相較，正價差2.16點。實際收盤價以期交所公告為準。1140102

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