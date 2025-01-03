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聚陽連4年營收創新高 今年營運審慎樂觀

2025/1/3 14:50
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（中央社記者曾仁凱台北3日電）成衣大廠聚陽今天公布去年12月營收新台幣35.28億元，年增9.05%，月增36.74%；累計2024年營收355.23億元，年增9.44%，連續4年營收創歷史新高。

聚陽去年12月營收拉升，主要受惠船期有接上。聚陽去年下半年受到船班問題影響，打亂出貨節奏，甚至衍生出倉儲、加班費等額外成本增加，造成第2、3季毛利率下滑。

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聚陽發言人林恆宇表示，隨著耶誕節旺季進入尾聲，備貨壓力放緩，塞港問題獲得改善，聚陽去年12月船期正常。除了今天公布去年12月營收強彈，也預告去年第4季毛利率可望走穩。

展望2025年，聚陽表示，目前看起來量、價成長趨勢不變，對於今年營運審慎樂觀。尤其面對川普上任後可能實施高關稅政策，聚陽主要生產基地在印尼和越南等非中國地區，且目前在印尼、孟加拉、薩爾瓦多等地都有擴廠計畫進行中，透過多元生產基地可滿足客戶訂單需求，有機會逆勢受惠。（編輯：張良知）1140103

#川普
#聚陽
#印尼
#關稅
林恆宇
聚陽看明年營運審慎樂觀 印尼、孟加拉持續擴廠
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