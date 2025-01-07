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1月電子期漲 金融期跌

2025/1/7 13:59
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（中央社台北7日電）台北股市今天上漲103.56點，收23651.27點。1月電子期收1334.50點，上漲15.85點，正價差7.41點；1月金融期收2129.80點，下跌3.00點，正價差3.61點。

1月電子期以1334.50點作收，上漲15.85點，成交582口。

電子現貨以1327.09點作收，上漲11.35點；1月電子期貨與現貨相較，正價差7.41點。

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1月金融期以2129.80點作收，下跌3.00點，成交289口。2月金融期以2134.00點作收，下跌3.60點，成交3口。

金融現貨以2126.19點作收，下跌2.90點；1月金融期貨與現貨相較，正價差3.61點。實際收盤價以期交所公告為準。1140107

#1月金融期
#1月電子期
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