長榮空廚減碳作戰 機上餐製程廢水再利用

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（中央社記者江明晏台北7日）朝2050年淨零碳排目標邁進，長榮空廚今天表示，航勤北路的長榮廠房屋頂設置太陽光電發電系統，並將製作機上餐所產生的製程廢水回收再利用，共為長榮空廚減少804公噸的碳排量。

長榮空廚今天宣布，響應桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」，透過「再生能源綠電採購的太陽能光電發電方案」及「設備運作策略調整的回收水再生方案」，共成功減碳804公噸，獲今年企業組特優獎。

長榮空廚表示，在興建航勤北路的長榮廠時，便開始規劃在廠房屋頂設置太陽光電綠能發電系統，並斥資新台幣1.7億元建置污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等，共為長榮空廚減少804公噸的碳排量，成為唯一獲特優獎的空廚業者。

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除此之外，長榮空廚指出，規劃「作業區照明更換為低瓦數高流明的LED節能燈具」，預期減碳117公噸，中期目標則會把機場作業管制區內使用的小客車，100%汰換為電動車。

受惠全球旅遊產業穩健復甦，長榮空廚強調，業績持續成長，目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6%，並取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，也是全台唯一有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶Airbus A380機型的機上餐點裝卸作業。（編輯：張若瑤）1140107