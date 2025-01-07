華航年終創高 6.6個月加14.5萬元獎金

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（中央社記者江明晏台北7日）華航年終獎金創新高，受惠2024年創造有史以來最亮眼業績，員工2024年終獎金平均約為6.6基數，另加發定額獎金11萬元、激勵獎金3萬5000元，平均調薪3%，將待13日董事會審議。

華航表示，依照團體協約與企業工會協商並達成共識，2024年終獎金平均約為6.6基數（個月），另加發定額獎金與激勵獎金，同享過去1年成果，2025年平均調薪3%（不含年度晉支），將在董事會同意後核發。

疫後航空產業爆發性成長，客貨運挹注航空公司業績進補；華航表示，今年也將持續衝刺再創高峰，邁向永續經營。

華航員工今天收到內部信，署名人力資源處的信中指出，因2024年獲利繳出佳績，華航員工2024年終獎金平均約為6.6個月（基數），另加發定額獎金新台幣11萬元、激勵獎金3萬5000元，平均調薪3%，不含年度晉支，空勤人員依規定辦理調薪晉支；年終獎金與激勵獎金發放細則，將待1月13日董事會審議通過。

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航空四雄今年年終獎金都有好「薪」情，長榮航空去年底已宣布，傳出將發7個月年終獎金，高過於前年的6個月。星宇航空先前已宣布，將發放2個月的年終獎金並依員工年資與職級調薪3.5%至5%。

台灣虎航日前董事會已通過將發績效獎金3個月及激勵金額額2萬元，去年發出平均年終10.8個月，最高可達14個月的年終，業界認為，今年有望超越這個水準，再創新高。（編輯：張若瑤）1140107