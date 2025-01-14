虎航年終平均12.8個月創航空業新高 今年調薪4%

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（中央社記者吳家豪台北14日電）疫情後出國旅遊潮爆發，航空業者受惠，台灣虎航今天召開董事會，拍板通過年終獎金與調薪案，每個員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄。

台灣虎航另宣布，2025年調薪政策比照2024年，維持每個員工薪資平均調幅達4%加固定額3000元，也創下同業調薪幅度之冠。

台灣虎航年終獎金是依據員工的年度績效進行發放，今年的年終中位數為平均12.8個月，最高可上看平均17.4個月，發放水準優於去年的平均10.8個月，等於員工去年工作1個月就可領2個月的基本薪，改寫航空業發放紀錄。若再計算近2年發放的獎金，每個員工已抱回平均近23.6個月的基本薪。

台灣虎航發布新聞稿表示，2024年在全體員工的努力下，營運績效屢創新高，更大幅超越2023年。基於企業永續經營且照顧員工福祉，台灣虎航願以行動讓員工安心致力於工作，與員工共享過去1年的經營成果。

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今年台灣虎航將邁入開航第11週年，航點布局日本、韓國、澳門、泰國及越南等主要城市地區，歷經近3年衝擊全球的疫情考驗，在國境解封後短時間內即迅速獲利。

去年11月台灣虎航已發放平均3個月的基本薪水再加上定額2萬元，作為年中獎金。（編輯：楊蘭軒）1140114