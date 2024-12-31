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長榮海運傳年終平均達20個月 陽明2025年加薪3%

2024/12/31 10:21（12/31 11:45 更新）
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圖為高雄港碼頭的長榮貨櫃。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北31日電）長榮海運今年前3季就賺逾5個股本，加上第4季獲利挹注，市場傳出年終獎金平均約達20個月。陽明及萬海的年終獎金尚未出爐，但陽明已宣布將自明年1月1日起加薪3%。

2024年最後一天，長榮海運員工今天領到年終獎金，市場傳出年終獎金平均約達20個月，是貨櫃三雄中最豪氣發年終的一家，網友形容「員工今天被錢砸醒」。

對此，長榮僅回應，年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發。

而陽明及萬海的年終獎金尚未出爐，不過，陽明已經宣布自明年1月1日起加薪3%，市場推估，陽明年終獎金約5個月、萬海則約3個月。

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長榮海運今年前3季合併營收新台幣3477.56億元，年增67.98%，稅後淨利為1087.54億元，年增239.4%，每股盈餘（EPS）50.68元。

近年長榮海運年終接連報喜，2021年傳豪發40個月年終獎金，2022年獲利創新高，更大手筆發放45至50個月年終獎金，羨煞不少上班族。去年航運業景氣回落，長榮仍發出4至6個月年終獎金，回歸正常狀態，換算下來，累計4年員工最高抱回近120個月年終獎金。（編輯：林家嫻）1131231

#長榮海運
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#陽明
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