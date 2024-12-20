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國泰金調查：逾6成民眾預期年終獎金落在1至3個月

2024/12/20 10:44
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（中央社記者羅元駿台北20日電）國泰金今天公布12月國民經濟信心調查結果，隨年關接近，有62%民眾預期年終獎金落在1至3個月；另外有42.3%民眾預期明年每月經常性薪資調漲幅度落在3%內。

國泰金今天發布12月國民經濟信心調查，時事題詢問民眾對薪資調整幅度與年終獎金的預期。

調查顯示，50.2%民眾預期2025年薪資會調漲，42.3%民眾估漲幅在3%內，更有7.9%認為加薪幅度將超過3%；不過，也有44%民眾認為明年每月經常性薪資維持不變。

另外，有62%民眾預期年終獎金落在1至3個月，與去年相比成長3.1%，有8.6%的民眾覺得年終會超過3個月，較去年調查上升0.3%，29%的民眾認為年終獎金將低於1個月，較去年調查減少3.4%。

國泰金指出，整體而言民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期、年終獎金月數，都較2023年時調查持較樂觀的態度。

國泰金表示，主計總處11月預估台灣2025年經濟成長率3.29%、通貨膨脹率1.93%，而12月的調查結果顯示，民眾對明年經濟成長率為2.85%，預期通膨落在2.27%。

國泰金分析，有52%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%，有66%民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%，相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長預估比較保守、對通膨預期則相對較高。

另外，中央銀行19日決議利率連3凍，且未祭出第8波選擇性信用管制。國泰金調查顯示，69.1%民眾認為現在非買房時機、47.5%認為非賣房時機，都顯示民眾對房市縮手心態。

本次調查在12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5528份有效填答問卷。（編輯：張均懋）1131220

國泰金
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