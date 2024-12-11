國泰金：估明年經濟成長率為2.8% 央行利率按兵不動

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（中央社記者羅元駿台北11日電）國泰金今天發表「經濟氣候暨金融情勢」報告，上修今年台灣經濟成長率達4.1%，並預估明年經濟成長率為2.8%。由於台灣通膨具有僵固性，今年以來房租、外食物價均維持在高檔，推估明年央行降息可能性不高。

國泰金今天舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰金投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、協同主持人徐之強出席。

徐之強指出，研究團隊上修今年台灣經濟成長率預測值為4.1%，並維持明年經濟成長率2.8%預測不變；但2025年川普上台後是不確定的因素，團隊調降區間為1.6%至3.6%（原為1.8%至3.7%）。

此外，徐之強說，預估今年第4季台灣央行將維持利率不變，不會跟進主要央行降息，台灣通膨具有僵固性，今年以來房租、外食物價均維持在高檔，2025年央行降息可能性也不高，特別是今年3月央行反而升息，加上6月與9月的升準都是緊縮政策。

在整體經濟前景預測部分，徐之強指出，影響台灣明年經濟成長的主要因素包括川普關稅貿易政策導致全球貿易戰風險升溫；美國通膨降幅及降速不如預期；美國聯準會（Fed）利率處相對高檔，以及中國經濟仍處去槓桿階段，景氣復甦不如預期等變數。

不過徐之強認為，人工智慧（AI）應用帶動科技業投資及產業升級轉型的有利因素，未來幾年會讓台灣電子業持續增長。

國泰台大團隊預估，明年第1季台灣經濟氣候將由朗（景氣穩定）轉陰（景氣轉弱），出現機率將在60%以上；另外市場持續關注川普2.0進展，金融市場波動性猶高，但資金面仍充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內。（編輯：林淑媛）1131211