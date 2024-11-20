調查：因央行信用管制政策 近4成民眾降低買房意願

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（中央社記者羅元駿台北20日電）國泰金今天公布11月國民經濟信心調查結果，時事題詢問民眾對於央行第7波信用管制政策的影響，結果顯示有38%民眾因信用管制降低買房意願，有12%民眾預期未來半年房價跌幅超過3%。

國泰金11月國民經濟信心調查結果，受訪民眾對2025年台灣經濟成長率平均預期值為2.84%，較10月調查的2.87%下滑；有52%民眾認為明年台灣經濟成長率會低於3%，不過也有35.3%民眾估成長落在3%至4%區間。

明年台灣通膨率部分，調查指出，民眾平均通膨預期值落在2.27%，有66%民眾認為明年通膨率會高於2%，其中有35.2%認為明年通膨率將達2%以上、但未達2.5%。

央行理監事會9月19日推出第7波房市信用管制措施，民眾購屋貸款條件趨嚴，國泰金11月時事題詢問民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響的調查。

調查顯示，有58.4%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%、有12%民眾預期房價跌幅超過3%，其中10.7%民眾預期房價跌幅介於3%至10%。國泰金指出，整體而言民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。

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國泰金進一步分析，有37.5%民眾因央行第7波信用管制而降低買房意願，目前居住處所為自有的群體中，41.2%的民眾會因信用管制而降低買房意願，高於全體平均；承租的群體則有30.5%民眾會因此而降低買房意願，低於全體平均。

國泰金今年11月國民經濟信心調查於11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬5370份有效填答問卷。（編輯：張良知）1131120