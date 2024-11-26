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長榮攜手新加坡港務集團 合資貨櫃碼頭年底營運

2024/11/26 18:51（11/26 19:26 更新）
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長榮海運公司與新加坡港務集團（PSA）26日簽約共組合資企業，投資新加坡港貨櫃碼頭。（長榮提供）中央社記者江明晏傳真 113年11月26日
長榮海運公司與新加坡港務集團（PSA）26日簽約共組合資企業，投資新加坡港貨櫃碼頭。（長榮提供）中央社記者江明晏傳真 113年11月26日
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（中央社記者江明晏台北26日電）長榮海運公司與新加坡港務集團（PSA）今天簽約共組合資企業，投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能，該貨櫃碼頭預計將於2024年底開始營運。

長榮海運今天發布訊息指出，這項戰略合作關係可讓長榮海運日益擴展的全球運能，在新加坡獲得長期穩定的碼頭作業效能。

長榮海運表示，與PSA將同時持續深化雙方合作關係，提升雙方營運效率，推動數位創新，並朝向永續發展目標前進。

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PSA國際港務集團東南亞區域總裁郭瑞龍表示，PSA與長榮海運建立戰略合作關係，在長期合作關係基礎上，滿足航運市場快速變化的需求，通過整合彼此的服務及優勢，互利的合作夥伴關係，將為雙方擴大商業利益及合作價值。

長榮海運董事長張衍義表示，環保船舶與高效能碼頭是長榮海運營運的核心，隨著公司業務拓展，也不斷尋找合適的合作夥伴，在全球重要地點建立符合營運需求的碼頭，在經過各方努力與支持，長榮海運與PSA的首個合資碼頭落成，填補長榮海運在亞洲的重要拼圖，雙方未來在全球也將深入合作。（編輯：潘羿菁）1131126

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