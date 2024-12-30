加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
首頁 / 產經

航空業獲利報喜華航長榮年終6個月起跳 虎航拚超過10個月

2024/12/30 11:57（12/30 12:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北松山機場內的長榮與華航班機。（中央社檔案照片）
圖為台北松山機場內的長榮與華航班機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）航空業年終獎金將陸續揭曉，由於今年獲利報喜，航空雙雄華航、長榮航都有望打破最高6個月年終紀錄，星宇航空則拍板發放2個月年終，並調薪3.5%至5%；虎航去年發出平均10.8個月年終，業界認為今年有望再超越。

受惠疫後客運復甦、貨運暢旺，今年航空業績接連報喜，華航前3季獲利新台幣103.7億元，刷新集團成立近65年來新高，總經理高星潢先前表示，第4季客貨運旺季挹注下，全年獲利有望創高；至於員工年終是否打破過去最高6個月紀錄，他則說，「希望員工會很滿意」。

長榮航空累計前3季合併總營收1644.4億元，年增12.4%；稅後淨利214.85億元，也是歷史同期新高，每股盈餘3.98元，已接近去年全年4.01元的水準。

據了解，長榮航空員工將在31日領到年終，業界也認為，隨著獲利步步登高，長榮航年終也有望打破去年水準；長榮航去年旗下公司平均發放6個月年終獎金，創成立以來最高紀錄，同時也在今年年中額外發放約2個月獎金，合計有高達8個月的年終。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

星宇航空表示，今年開航10條新航線、引進5架新機、建立台中機場第二基地，並且順利掛牌上市，感謝全體員工付出，將發放2個月的年終獎金，並依年資與職級，調薪3.5%至5%，期許2025年再創佳績。

台灣虎航去年發出平均年終10.8個月，最高可達14個月的年終，今年改列一般板上市，前3季每股盈餘（EPS）5.52元，超越去年全年，創歷史新高，毛利率、營業淨利率、純益率均為航空4家業者之冠，業界認為，虎航今年發出的年終有望超越去年度水準。（編輯：林淑媛）1131230

#台灣虎航
#年終獎金
#長榮航空
#華航
延伸閱讀
長榮航：客運票價回不去了 明年新增達拉斯航點航空四雄齊寫紀錄 創史上最旺11月營收台灣虎航首條高雄飛北海道航線 2025年1/21開航航空業啖貨運商機 業者：川普當選朝東南亞移更明確
高星潢
華航陸續引進25架A321neo 攜手空巴啟動A350改艙高星潢：華航全年獲利拚新高 盼年終讓員工滿意
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：