航空業獲利報喜華航長榮年終6個月起跳 虎航拚超過10個月

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（中央社記者江明晏台北30日電）航空業年終獎金將陸續揭曉，由於今年獲利報喜，航空雙雄華航、長榮航都有望打破最高6個月年終紀錄，星宇航空則拍板發放2個月年終，並調薪3.5%至5%；虎航去年發出平均10.8個月年終，業界認為今年有望再超越。

受惠疫後客運復甦、貨運暢旺，今年航空業績接連報喜，華航前3季獲利新台幣103.7億元，刷新集團成立近65年來新高，總經理高星潢先前表示，第4季客貨運旺季挹注下，全年獲利有望創高；至於員工年終是否打破過去最高6個月紀錄，他則說，「希望員工會很滿意」。

長榮航空累計前3季合併總營收1644.4億元，年增12.4%；稅後淨利214.85億元，也是歷史同期新高，每股盈餘3.98元，已接近去年全年4.01元的水準。

據了解，長榮航空員工將在31日領到年終，業界也認為，隨著獲利步步登高，長榮航年終也有望打破去年水準；長榮航去年旗下公司平均發放6個月年終獎金，創成立以來最高紀錄，同時也在今年年中額外發放約2個月獎金，合計有高達8個月的年終。

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星宇航空表示，今年開航10條新航線、引進5架新機、建立台中機場第二基地，並且順利掛牌上市，感謝全體員工付出，將發放2個月的年終獎金，並依年資與職級，調薪3.5%至5%，期許2025年再創佳績。

台灣虎航去年發出平均年終10.8個月，最高可達14個月的年終，今年改列一般板上市，前3季每股盈餘（EPS）5.52元，超越去年全年，創歷史新高，毛利率、營業淨利率、純益率均為航空4家業者之冠，業界認為，虎航今年發出的年終有望超越去年度水準。（編輯：林淑媛）1131230