航空業啖貨運商機 業者：川普當選朝東南亞移更明確

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（中央社記者江明晏台北9日電）AI、電商需求強勁，華航、長榮航、星宇航空大啖貨運商機，看好第4季受惠歐美旺季與明年農曆年提前，空運市場量價齊揚；業界也認為，川普勝選美國總統後，貨運物流需求往東南亞移動的趨勢更加明確。

受惠電商與AI需求強勁支撐，航空高層先前用「每一架貨機都是財神爺」來形容今年航空貨運榮景，加上客運續強，航空業今年業績報喜。

華航今年第3季合併稅後淨利新台幣41.99億元，年增65.25%，創史上最旺第3季，累計前3季稅後淨利113.41億元，也是歷史同期新高紀錄，每股盈餘（EPS）1.71元。

長榮航預計下週公布第3季財報，法人看好，獲利將再拚新高，前3季每股盈餘有望追上或賺贏去年全年。

航空業者分析，今年貨運部分自第2季點火，後續各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品、中國電商貨量維持成長，也受惠電子新品上市出貨潮帶動，相當看好第4季貨運傳統旺季量價齊揚，主要利多包括歐美進入消費購物旺季、明年1月底就是農曆春節，比往年提早，也認為2025年的空運市場會續旺，成長力道將高於客運市場。

此外，美國總統由共和黨候選人川普勝選，市場高度關注其關稅政策，物流業者指出，客戶為避免可能加收的關稅，美國進口商可能會提前從海外進貨，導致近期運價成長，進而重塑全球物流，加速製造業移出中國。

長榮航總經理孫嘉明先前表示，以往中國位居主要製造地，但現在產線多數移往東南亞，「東南亞貨運需求比中國更強勁、運價也更高」，觀察到高價買艙位的需求來自泰國、台灣，台灣以伺服器出貨為主，在明年台灣貨運艙位供給無太大變化下，預估貨運價格將維持在不錯的水準。

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看好AI相關商機龐大，星宇航空董事長張國煒先前指出「未來10年台灣空運市場一片看好」，他也認為，「供應鏈南移，不管在貨運或客運部分，東南亞對美國轉機需求會更大」。

星宇航空利用機腹載貨，切入貨機市場，今年前9月貨運營收21.17億元，年增率91%，成長主因除公司持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量外，電商及AI相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高，未來將持續引進貨機。（編輯：張均懋）1131109