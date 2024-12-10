華航陸續引進25架A321neo 攜手空巴啟動A350改艙

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（中央社記者江明晏漢堡10日電）航空客運市場需求強勁，華航自2021年起，向空中巴士陸續引進25架A321neo窄體客機，預計2026年前全數完成交付，華航宣布，攜手空中巴士進行15架客機A350客艙升級計畫，目標2027年起上線派飛。

華航於台北時間9日傍晚與空中巴士在德國漢堡簽訂A350客艙升級合約，由華航總經理高星潢與空中巴士資深副總裁暨亞太區商業客戶主管祖魯爾（Chris Drewer）代表簽署。

華航先前公告，將斥資不超過新台幣130億元，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務。

華航總經理高星潢表示，華航自2016年起引進A350新世代機隊，配有32席商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙，全機共有306席座位，機身70%採用全新複合材質等先進材料，可減輕航機重量及提升安全性。

他進一步表示，未來空中巴士將協助華航進行改艙作業，包含全艙等座椅安裝及認證與客艙設施設計等規劃，空巴會派遣技術人員來台指導技術工程，以及優化改艙流程，華航全新A350客機預計於2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。

A350客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛法蘭克福、倫敦、阿姆斯特丹、羅馬、維也納、布拉格等歐洲航線，以及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

另一方面，中華航空自2021年向空中巴士引進新世代窄體機隊A321neo，目前已上線營運14架，2025年預計再迎接5架，全機隊25架將於2026年交付完畢。

華航說明，A321neo目前派飛東北亞如廣島、福岡、熊本、沖繩、高松及釜山等航點，東南亞則包含宿霧、清邁、峴港、檳城、金邊、帛琉等航點及香港兩岸航線，平均每週營運合計超過300個班次。

在增班規劃上，華航表示，預計11月底起，針對台北－關島復飛每週兩班，台北-札幌自12月13日至2025年3月9日增為每日兩班，其中將會以A321neo機型派飛，持續強化區域航線布局。

A321neo第一架彩繪機（皮卡丘彩繪機）預計自2025年1月1日起，將派飛高雄出發的日韓航線，包含大阪、首爾航線，盼能滿足蓬勃的高雄旅遊需求，同時吸引海外旅客造訪南台灣。

高星潢同時表示，華航正在評估其他空中巴士的機型，如廣體客機A350-900和A350-1000，以及貨機A350F。（編輯：張均懋）1131210