疫後飛機供應鏈復甦緩慢 空中巴士：盼在台擴大合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏漢堡10日電）疫後飛機供應鏈復甦緩慢，面臨缺料、斷鏈等挑戰，導致交機時程頻頻延後，為了擴大產能，並如期交機，空中巴士高層坦言，空巴一直在尋找有優勢、創新的供應商，「希望能在台灣與供應商擴大合作」，業界看好台廠航太供應鏈將受惠。

業界形容，航太產業鏈原本是一座金字塔，上方的波音、空巴等大型系統商雖然都在，但下方層層堆疊的供應商，「就像一塊起司，下方都是洞」，足見缺料、斷鏈危機的嚴重性，由於涉及飛安等品質問題，認證時間漫長，要重新串起供應鏈是非常大的挑戰。

華航董事長謝世謙先前表示，「無法如期交機已經成為常態，估計要到2027年過後，至少從2025年算起的3年後，飛機供應鏈才有望恢復正常」，華航今年本來有7架A321交機，變成5架，波音787明年陸續交機，有些新機進度勢必遞延。

空中巴士單走道客機業務行銷主管柯斯塔（Antonio da Costa）受訪時坦言，空巴一直在尋找有優勢、創新的供應商，「希望能在台灣與供應商擴大合作」。

他並指出，空巴和所有供應鏈都保持密切，確保零組件及時送達，例如在主要供應商派員了解與掌握生產進度，並傳達給總公司，力拚如期交機。

疫後飛機產業重建秩序、急需產能，並去化零件供應瓶頸，對台灣航太產業鏈而言無疑是新契機。法人評估，空中巴士在力拚如期交機下，台廠供應鏈包括漢翔、寶一、JPP-KY經寶精密、晟田、駐龍、長榮航太等可望受惠。

因應新機遞延，航空公司紛紛啟動舊機租期延長的計畫，華航就針對A330-300延租8架、777-300ER延租10架，長榮航、虎航也採取類似策略，高層指出，延租市場火熱，滿租期後的價格不跌反漲，維修能量也比以往重要性更強，將帶旺台廠相關供應角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，全球主流商用客機，長期由2家航空巨擘「歐洲空中巴士」與「美國波音公司」各自雄霸一方，近來波音公司技術問題頻傳，也受罷工事件影響；但業界均認為，全球航空產業、美國政府都不希望波音倒閉，避免空中巴士一家獨大，才能維持產業健康發展。

華航總經理高星潢表示，華航和空巴、波音都有非常長久的合作關係，他進一步解釋，華航在評估新機系統商時，首要考量是航點所需客機類型，例如可飛長程線的廣體客機，或是近程線的載體客機，接著還會評估引擎與營運效能，但他也透露，目前多數航空公司都會採取較平均的採購比例，以分散飛機供應鏈缺料情況下，所增添的風險。（編輯：林家嫻）1131210