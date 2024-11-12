台灣虎航首條高雄飛北海道航線 2025年1/21開航

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣虎航今天宣布，2025年1月21日開航高雄-札幌（新千歲），每週2班，這是台灣虎航第1條從高雄飛的北海道航線，也是台灣虎航自高雄出發的第11條航線。

台灣虎航10月才陸續開航高雄-岡山（日本）、高雄-富國島（越南）航線，今天再宣布2025年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）。

日本北海道冬季著名的札幌雪祭及各種雪上活動，很受歡迎，台灣虎航說，新航線可讓南台灣民眾以輕鬆便利的方式，前往感受白色世界的魅力。

台灣虎航高雄-札幌航線開航初期，每週2班，去程航班編號IT260，每週二、六上午8時自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，去程當天下午1時55分自新千歲機場起飛。

慶祝新航線銷售，台灣虎航將於11月13日上午10時起至14日晚間11時59分，推出單程未稅新台幣3899元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年1月21日至同年3月29日。

目前台灣虎航高雄出發的航點，包括：東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島，札幌為第11個。（編輯：李亨山）1131112