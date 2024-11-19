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貨櫃三雄漲風再起 長榮股價創減資以來新高

2024/11/19 12:54
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（中央社記者江明晏台北19日電）最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連3漲轉跌，但貨櫃三雄財報亮眼，加上市場期待農曆年拉貨潮、歐洲線擬漲價、川普關稅政策、美東罷工恐再起等航運利多題材，長榮股價今天創減資以來新高，陽明漲逾3%。

貨櫃三雄今天股價勁揚，長榮盤中股價大漲逾4%，至235元，創2022年9月19日減資6成後，重新上市以來新高。

陽明今天股價漲逾3%，至74.4元，盤中爆出逾7萬張大量，萬海漲逾2%。

地緣政治及港口罷工衝擊供應鏈，第3季海運市場價量齊揚，長榮海運單季稅後淨利年增約1.8倍，每股盈餘（EPS）28.75元，累計前3季每股盈餘50.68元；陽明累計前3季EPS為14.79元，萬海前3季每股賺12.34元。

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時序進入貨櫃航運產業淡季，根據上海航運交易所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），週跌幅逾3%，終止連3紅。航運業者分析，農曆年前是否能出現拉貨潮，取決於多項因素，包括1月15日美東碼頭勞資談判到期，是否醞釀新一波罷工，以及川普關稅政策等議題。

市場傳出，由於供需吃緊、船舶調度難，大型海運公司已陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格。（編輯：張均懋）1131119

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