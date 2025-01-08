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台灣高鐵年終3.27個月 工會估全年總獎金逾6.5個月

2025/1/8 16:11
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）台灣高公司今天公告年終獎金3.27個月。台灣高鐵企業工會也在臉書分享，說明公司總獎金已制度化，預估今年可達6.5個月以上。

台灣高鐵去年年終獎金2.2個月，今天公告今年年終金為3.27個月。

高鐵企業工會在臉書除分享年終獎金訊息，也提到高鐵總獎金分三筆發放，分別為營運激勵金、年終獎金及績效獎金；其中就營運激勵金與年終發放方式在意義上皆屬於年終獎金，營運激勵金已於2日發放1萬2000元（約公司0.2個月平均薪資），績效獎金發放部份，工會要求管理職與一般同仁考績評配比要相同，讓同仁更能公平依個人考績享有更好績效獎金。

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高鐵企業工會說，2024年台灣高鐵營業收入雖然比2023年成長，可是營業成本也提高，而如依原公司版的總獎金提報方案，在企業工會多方努力及內外溝通下，終於成功協商到符合工會訴求的總獎金計列基礎及對應級距，並經董事會支持同意，今年首次根據制度對應的總獎金，預估可達6.5個月以上，比去年6個月多。

不過，台灣高鐵只證實3.27個月的年終獎金及已發放的1萬2000元激勵獎金，至於工會提及時6.5個月以上總獎金部分，公司不證實。（編輯：吳協昌）1140108

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