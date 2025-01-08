AI伺服器帶動電感元件需求 台廠積極切入供應鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）人工智慧（AI）伺服器帶動被動元件電感產品需求，台灣廠商包括國巨旗下奇力新和普思、佳邦、三集瑞-KY、臺慶科、堡達等，積極切入AI伺服器供應鏈。

亞系法人分析，AI晶片、AI伺服器、AI資料中心等算力基礎設施，對晶片電感元件需求大幅增加，被動元件大廠國巨旗下電感廠奇力新和普思（Pulse）、台達電旗下乾坤，長期深耕高階電感元件。

國巨持續正向看待AI應用營運動能及後市展望。產業人士指出，國巨長期與人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）合作，透過合格供應商（AVL）關係，打進輝達GB200伺服器供應鏈。

本土投顧法人分析，國巨今年與AI伺服器相關產品需求成長強勁，包括高分子電容、電感和電阻等產品線，將持續受惠AI伺服器拉貨成長。

PSA華科事業群旗下被動元件廠佳邦今年也積極切入AI應用終端，佳邦發言人黃國書指出，目前產品已在AI PC和AI交換器應用出貨，電源保護元件持續鎖定AI伺服器應用。

三集瑞-KY積極開發AI應用新產品，董事長林伙利表示，大約5至6項AI新品陸續送樣，期望今年陸續接單，效益有機會在今年下半年至2026年發酵，鎖定AI PC、AI伺服器、以及車用等領域。

法人表示，AI應用營收比重占三集瑞-KY整體業績比重約3成，未來目標比重可提升至4成至5成。

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臺慶科積極布局AI伺服器應用，法人分析，臺慶科積極布局馬來西亞新廠，初期規劃AI伺服器和車用等電感元件產線，預估今年4月可貢獻業績，相關TLVR（Trans-inductor Voltage Regulator）電感進入送樣階段，預估今年第1季開始貢獻營收。

被動元件代理商堡達董事長陳家裕先前表示，已切入人工智慧伺服器供應鏈，預估今年AI應用業績年成長幅度可到15%。（編輯：楊蘭軒）1140108