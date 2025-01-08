1月電子期金融期齊跌
2025/1/8 14:11
（中央社台北8日電）台北股市今天下跌243.94點，收23407.33點。1月電子期收1310.70點，下跌22.35點，正價差2.04點；1月金融期收2129.60點，下跌0.20點，正價差3.19點。
1月電子期以1310.70點作收，下跌22.35點，成交495口。2月電子期以1324.15點作收，下跌12.95點，成交1口。
電子現貨以1308.66點作收，下跌18.43點；1月電子期貨與現貨相較，正價差2.04點。
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1月金融期以2129.60點作收，下跌0.20點，成交238口。2月金融期以2136.00點作收，上漲2.00點，成交1口。
金融現貨以2126.41點作收，上漲0.22點；1月金融期貨與現貨相較，正價差3.19點。實際收盤價以期交所公告為準。1140108
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