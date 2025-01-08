新北市最小「鳥籠危老案」基地僅14.7坪 落腳樹林

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（中央社記者何秀玲台北8日電）新北市三重區近期傳出建案鄰損事件，引發各界討論小坪數基地改建難題。住商機構觀察新北市政府數據，截至去年11月中旬為止，新北市共核准587件都市危險及老舊建築物重建計畫，其中220件為基地坪數小於100坪的「鳥籠危老案」，最小者基地面積更僅有14.7坪。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，小基地建案不僅施工不易，且營建成本高昂，建議自住民眾需慎選此類案件。

住商機構今天發出新聞稿指出，根據新北市政府資料，新北市截至2024年11月共有220件基地坪數小於百坪的核准危老案，基地最小危老核准案前3名，其中基地坪數最小者，為新北市樹林區大同段855地號一案，在2020年6月核准，基地坪數為14.7坪，僅是一般套房大小。

賴志昶分析，此宗危老案位處樹林車站商圈，緊鄰樹林中學與大同科技園區，頗具房市前景，區域新案價位已約每坪40幾萬至50幾萬元，但此案地處巷弄，興建難度偏高，又僅為第一種住宅區，容積率較低，可能因此影響周邊地主整合意願，此案僅約14餘坪即成案。

基地最小危老核准案第2名，為永和區雙和段163地號1筆土地，基地面積為17.1坪。基地最小危老核准案排名第3名，為2024年8月剛通過、三重菜寮危老案基地僅17.4坪。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，近年政府鼓勵民眾申請都更、危老，其中危老因有容積獎勵的落日條款，且無需完整街廓即可成案，提高地主申請積極程度，但因受限於雙北土地價位高漲、市場氛圍對開發商信任度不高等因素，致使市區土地整合不易，讓此類「鳥籠危老案」如雨後春筍產生。

徐佳馨表示，此類案件雖成案容易，但面臨營建成本高昂與缺工議題更勝於中大型工地，常見危老案核准多年，但遲遲等不到工班開工，最終地主與整合者淪為雙輸局面；她認為，危老優惠落日將至，建議住戶應趁早凝聚共識，才能皆大歡喜。（編輯：潘羿菁）1140108