國巨去年12月營收終結連9月破百億 仍創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天晚間公告2024年12月自結合併營收新台幣95.2億元，終結連續9個月單月營收破百億元，國巨指出，主要是去年12月工作天數減少，且歐美客戶年底假期減緩拉貨，但仍創下歷史同期新高。

國巨去年12月營收較去年11月減少5%，比2023年同期增加6.38%，去年第4季自結營收300.06億元，季減5.5%，但較前年同期增加9.7%，創同期新高。國巨去年全年自結合併營收1216.67億元，年成長13.07%。

展望後市，國巨指出，樂觀看待人工智慧（AI）應用營運動能，客戶端庫存已趨向健康水位，今年1月下旬農曆春節長假，使得工作天數減少，且國際局勢等不確定因素仍高，將密切關注市場供需動態。（編輯：林家嫻）1140108