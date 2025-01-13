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台積電跌25元 台股重挫523點跌破22500點

2025/1/13 13:50（1/13 13:59 更新）
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台股13日下挫523點，收在22488點；台積電下跌25元，收在1075元。中央社記者翁睿坤攝 114年1月13日
台股13日下挫523點，收在22488點；台積電下跌25元，收在1075元。中央社記者翁睿坤攝 114年1月13日
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（中央社記者潘智義台北13日電）在美股下挫及封關前賣壓調節下，台積電今天跌25元，加上電子族群走弱，帶動台股下跌523.53點，22500點失守。

台股加權指數終場收在22488.33點，下挫523.53點，跌幅2.28%，成交值新台幣4421.85億元。

台積電先漲後跌，終場收在1075元，下跌25元；鴻海收171.5元，跌幅5.51%；聯發科下挫75元，以1390元作收，跌幅5.12%。（編輯：張良知）1140113

#美股
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