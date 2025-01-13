股匯雙殺 新台幣摜破33元改寫近9年新低

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國勞動市場韌性十足，打擊市場對聯準會大幅降息的期待，美股走跌，美元指數進逼110大關。大環境利空籠罩，台灣今天上演股匯雙殺，台股重挫逾500點，新台幣兌美元摜破33元整數大關，今天收盤收33.119元，重貶1.55角或0.47%，改寫近9年最低收盤價。

美國公布的就業報告優於預期，失業率也下降，意味勞動市場依舊熱絡，恐壓縮美國聯準會今年的降息空間。美股4大指數全面收跌，美元指數展現凌厲升勢，打擊亞洲股匯市表現。

美元強勢壓境，導致新台幣匯率今天以32.98元開出後，旋即摜破33元整數大關，而台股下殺、熱錢出走又再推一把，匯價貶勢洶洶，繼續跌破33.1元，最低觸及33.136元、狂殺1.72角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至25.33億美元。

台股方面，在美股下挫及封關前賣壓調節下，台積電今天跌25元，加上電子族群走弱，台股終場收在22488.33點，下跌523.53點，失守22500點。外資今天大舉提款台股，賣超555.96億元，為歷史第11大。

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外匯交易員分析，上週美國公布就業數據後，美元強勢上漲，當時就預見新台幣會貶破33元整數大關，不過近幾個交易日，出口商拋匯力道不是很強，顯見廠商預期心態濃厚，認為匯價會貶到33元之上，不急於出手，加上今天台股大跌，外資大幅賣超台股並匯出，均使新台幣貶勢加劇。

儘管新台幣貶破33元，改寫2016年3月以來、近9年新低紀錄，匯銀人士指出，這波貶勢主要反映國際金融市場狀況，並非新台幣獨貶，而是美元強勢表態，亞幣全面承壓，在此情況下，不需要對特定價位過度解讀。（編輯：林家嫻）1140113