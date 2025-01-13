工具機業者盼新台幣貶至35元 不應獨厚半導體和AI

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天上午舉辦「2025工具機產業展望」記者會，產業業者及公會呼籲，新台幣匯率應貶至34至35元，因應川普可能提高關稅變數，此外，政府不應獨厚半導體和AI產業，應在關稅和稅則等項目成為業者後盾。

工具機公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華表示，2024年工具機產業景氣應該是谷底，預期2025年上半年工具機景氣不會很好，但也不會再衰退，預期下半年景氣復甦機會大，主要是預估中東和俄烏戰爭有機會結束。

展望今年台灣工具機產業出口表現，公會理事長陳伯佳預估，今年整機和零組件出口值目標較2024年成長5%至10%。

觀察新台幣匯率，楊德華罕見發言，他指出，近期新台幣匯率儘管貶值，但與與日圓和韓元相較仍差太多，此外中國大陸工具機產業迎頭趕上，主要廠商成長獲利大幅增加，人民幣匯率相對趨貶，對台灣工具機業者造成壓力。

楊德華表示，若美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後提高關稅10%至20%，預期亞洲貨幣也將再貶，日本和韓國廠商有關稅優惠，台灣工具機業者出口將更加吃虧。

楊德華認為，新台幣匯率應該要再貶，他呼籲應該要到34元至35元，才能鞏固工具機業者出口競爭力。

對於半導體產業和人工智慧（AI）應用受到政府高度重視，工具機業者也有話要說。工具機公會名譽理事長、哈伯精密董事長許文憲指出，台灣供應鏈得來不易，台灣不僅只有半導體產業，呼籲政府不要只注重半導體和人工智慧應用，「不應讓工具機放牛吃草」。

許文憲表示，工具機市場被管制，銀行審查也嚴格，工具業產業發展相對弱勢，他認為，台灣產業應該陸海空並行，許文憲也呼應總統賴清德，認為紅色供應鏈對台灣不利，希望政府和經濟部在各國稅則和關稅等項目，成為業者的後盾。

楊德華表示，台灣不是只有半導體產業，台灣其他產業包括工具機整機和零組件、螺絲、手工具、鋼鐵材料等傳統產業，由於競爭嚴苛，經營其實相當辛苦。政府若過度偏重半導體業，會有荷蘭病的疑慮。

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不過楊德華也指出，工具機業者並不悲觀，因為台灣相關產業供應鏈集中在台中，產業鏈齊全，他呼籲經濟部應該要關心台灣工具機產業研發補助，未來台灣工具機業發展機會仍很大。

根據資料，荷蘭病（Dutch Disease）是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。（編輯：楊凱翔）1130113