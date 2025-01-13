1月電子期金融期齊跌
2025/1/13 14:04
（中央社台北13日電）台北股市今天下跌523.53點，收22488.33點。1月電子期收1255.80點，下跌38.20點，正價差3.35點；1月金融期收2079.40點，下跌9.40點，正價差4.16點。
1月電子期以1255.80點作收，下跌38.20點，成交990口。2月電子期以1260點作收，下跌38.85點，成交114口。
電子現貨以1252.45點作收，下跌36.86點；1月電子期貨與現貨相較，正價差3.35點。
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1月金融期以2079.40點作收，下跌9.40點，成交607口。2月金融期以2089點作收，下跌6.20點，成交34口。
金融現貨以2075.24點作收，下跌14.30點；1月金融期貨與現貨相較，正價差4.16點。實際收盤價以期交所公告為準。1140113
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