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1月電子期金融期齊漲

2025/1/14 13:57
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（中央社台北14日電）台北股市今天上漲309.19點，收22797.52點。1月電子期收1265.60點，上漲10.20點，逆價差3.54點；1月金融期收2097點，上漲16.20點，逆價差3.71點。

1月電子期以1265.60點作收，上漲10.20點，成交647口。2月電子期以1272.80點作收，上漲10.85點，成交86口。

電子現貨以1269.14點作收，上漲16.69點；1月電子期貨與現貨相較，逆價差3.54點。

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1月金融期以2097點作收，上漲16.20點，成交448口。2月金融期以2102.20點作收，上漲13.20點，成交87口。

金融現貨以2100.71點作收，上漲25.47點；1月金融期貨與現貨相較，逆價差3.71點。實際收盤價以期交所公告為準。1140114

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