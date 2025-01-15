輝達亞洲研發中心將設高雄？陳其邁：尊重輝達考量

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）輝達（Nvidia）台灣總部選址引發外界關注，國發會主委劉鏡清昨天提到，輝達亞洲研發中心將設在高雄。高雄市長陳其邁今天說，「要尊重輝達公司在不同階段發展與策略考量」。

陳其邁今天出席「高雄金融科技創新園區」開幕活動，會前聯訪時媒體問及輝達亞洲研發中心是否確定設在高雄。陳其邁說，高雄下個階段致力於高雄4大醫學中心如何利用生成式AI解決各種問題與智慧醫療的應用等，「會進一步加強跟輝達的合作，其他的部分還是要尊重輝達在不同階段發展和策略考量。」

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陳其邁也提及，市府現在跟輝達、中華電信、鴻海以及鑫蘊林科（Linker Vision）公司等，進行高雄燈塔計畫，希望能夠建立一個生成式主權AI平台，架接各式不同軟體應用服務。

陳其邁也說，同時也有算力中心的建立，現在在程式設計的解決方案中，都會有大量資料和影像須處理，並面臨跨局處整合等；高雄市燈塔計畫最主要就是希望加速生成式AI，解決城市治理、企業創新所碰到的各項問題及服務。（編輯：陳仁華）1140115