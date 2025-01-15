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AMD收購美商ZT 公平會點頭通過域外結合

2025/1/15 18:37（1/15 18:45 更新）
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AMD（超微）商標。（路透社）
AMD（超微）商標。（路透社）
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）AMD（超微）去年宣布併購美商ZT，雖然併購案發生在美國，但也會對台灣市場產生影響，公平會進行結合審議後，今天委員會議決議，此案對市場不至於產生限制競爭的負面影響，不禁止結合。

AMD為無晶圓廠半導體公司，產製CPU等半導體元件，廣泛運用在消費性電子產品及伺服器；ZT主要設計及製造資料中心伺服器。

AMD產製的伺服器CPU、資料中心GPU及資料中心FPGA（可處理並加速CPU效能）、資料中心SmartNIC（智慧網路介面卡）等半導體元件，與ZT的資料中心伺服器間具有垂直供應關係。

公平會說明，AMD收購ZT雖然發生地在美國，但AMD在台灣的CPU具有一定市占率，因此須向台灣的競爭主管機關公平會提出結合申報，此做法全球皆然。

公平會表示，全球伺服器CPU及資料中心FPGA市占率以Intel居首，資料中心GPU及資料中心SmartNIC則以NVIDIA（輝達）為最大廠商，結合後AMD仍需面對Intel及NVIDIA的競爭。

至於ZT，其客戶主要為超大規模資料中心，如Microsoft、Amazon、Google等，公平會表示，這些科技巨頭大多客製化伺服器，並指定伺服器零組件的品牌與型號，擁有強大的買方力量。

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公平會認為，雖然AMD是大公司，市場上仍有其他大廠可抗衡，台灣上下游相關業者也多表示，結合後仍可與參與結合事業維持既有交易關係，或有其他供應商，應不致於造成市場封鎖情形。

綜合上述考量，公平會今天委員會議認為此案不至於對市場造成顯著限制競爭疑慮，不禁止結合。（編輯：林淑媛）1140115

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