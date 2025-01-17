東京台灣商工會與和僑會辦新年會 合作拓展商機

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）由東京台灣商工會與東京和僑會15日晚間在東京合辦日台經營者團體交流會。在國際化和人工智慧（AI）化浪潮下，東京台灣商工會盼借助東京和僑會的經驗與資源，拓展商機，達成台日合作共贏目標。

東京台灣商工會和東京和僑會的這場新年會除了台日經貿人士出席外，日本前環境大臣原田義昭、駐日代表處僑務組長傅國華、僑務委員蕭悧悧、日本食品海外推廣中心執行役（相當於主任）北川浩伸也出席。

東京台灣商工會會長張素娥致詞時表示，東京台灣商工會致力為日的台灣企業家及其下一代提供交流與資源共享的機會，並促進台日經濟往來及生活、文化的互動。

她介紹說，東京和僑會在全球擁有廣泛的聯絡網，近年來透過資訊公開和跨國支持，積極促進日本與亞洲國家的合作，成為深化台日交流的重要平台。

她進一步指出，在國際化和人工智慧（AI）化的浪潮下，東京台灣商工會的會員需要更多策略支持，才能在激烈的競爭中立足，希望透過交流，借助東京和僑會的經驗和資源，協助會員把握商機，達成雙方合作共贏的目標。

「和僑」是指曾在海外工作過或仍在海外工作的日本人，和僑會主要透過一同在海外打拼的日本人建立網絡，成員大多是以公司在台灣、香港、中國經營，或曾派駐或目前派駐日本以外地區的日本企業人士。

東京和僑會代表三浦忠致詞時表示，和僑會以日本為基地，強調與包括台灣在內的國際僑界交流，進而期盼與世界各地的日本人及其他國家人士共創合作平台，推動事業的發展。

三浦說，東京和僑會成立15年以來，曾在全球27個地區設立分會，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，東京和僑會規模一度縮減，目前正積極重新拓展，計畫一年內在日本新增10個分會，並在海外創建10個和僑會組織。希望未來5年內完成全球布局，歡迎更多人加入，共同實現這一宏大目標。

傅國華致詞時表示，2024年是動盪與變化的一年，台灣、日本、美國、韓國等主要國家都舉行了重要的國政選舉，全球情勢因俄烏戰爭及中東衝突而持續不穩定，而台日兩國在貿易上的相互依存更加深化。

他指出，台積電九州新工廠的設立，展現了台日合作的新高度。同時，包括紅肉火龍果、石斑魚在內的台灣農漁產品去年解禁，外銷到日本市場，期待未來台日兩國在科技、農漁業等多元領域持續拓展合作。

他強調：「未來的經濟成長將更依賴創新，這場台日經營者交流會正是一個推動創新合作的重要平台。期待2025年成為台日攜手創新的新篇章，共同在不確定的時代中尋求更多的合作機會與突破。」

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交流會由日本台灣商會聯合總會名譽總會長錢妙玲帶領大家乾杯。她還分享在熊本縣經商的心得。她表示，因為台積電在熊本設廠，帶來極大商機，歡迎更多台日人士前往投資。

活動中也透過事先錄製的影片介紹與會者的公司及對這場交流會的期待。餐會期間，交流熱絡。（編輯：陳承功）1140117