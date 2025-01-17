誠品進軍電子書市場 虛實合攻閱讀經濟

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（中央社記者江明晏台北17日電）無紙化潮流興起、數位閱讀需求大幅提升，誠品生活今年將擴大進軍電子書市場，打造虛實整合的全通路策略，2024年誠品實體出版品銷售逾900萬冊，年增逾8%，誠品線上業績也成長17%，未來盼紙本與電子書銷量同步齊揚。

回顧2024年，誠品書店在全台持續展店，除了重返北車商圈開展誠品生活站前店，年初也進駐嘉義新港培桂堂古蹟，活絡小鎮閱讀，年底更入駐屏東東港王船文化館。

誠品指出，旗下誠品松菸24小時書店串聯周邊園區與台北大巨蛋，並受益於國際觀光旅客逐漸回流，去年第4季人潮提升3至4成；今年首季將會開出南台灣大店「誠品生活台南」。

誠品近年積極布局電商，去年線上業績成長率大幅躍升17%，且實體與虛擬通路之間可相互導流，已發揮全通路效應，誠品今年會員數將突破400萬人。

隨著無紙化潮流興起、數位閱讀需求大幅提升，誠品去年底開啟電子書服務，攜手三采、城邦、時報、圓神等逾百家出版社，第一階段提供13萬種繁體中文電子書，能透過APP隨時閱讀，並結合雲端同步、離線閱讀、AI即時翻譯、語音朗讀等功能，初步觀察到，購書族群以26歲至35歲讀者占比最高，未來會持續擴增書目和智慧功能。

誠品調查，近一年曾購買電子閱讀器的會員讀者，平均購書本數較一般會員高50%，平均購書金額則是一般會員的1.6倍，閱讀能量豐沛旺盛，對數位閱讀也有較高需求。

誠品董事長吳旻潔先前表示，現在出版業普遍現象是「首刷就絕版」，像是諾貝爾獎公布後，要找實體書就很不容易，這些問題都可透過電子書解決，而電子書也有個人化的電子書書櫃，可以達到更精準行銷的效果。

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針對外界擔憂電子書排擠實體銷售，誠品推出「紙電合購」優惠，希望把「線上導線下」的「全通路」概念複製到書籍銷售，同步增加電子書和紙本書銷售量，而誠品目前現階段也會聚焦電子書服務，不打算推出自有品牌的電子閱讀器。

吳旻潔說，誠品在摸索過電商領域後，順利發展第二曲線，虧損也在收斂中，希望3年後，誠品線上可達到自給自足的狀態，之後每年獲利都會逐年成長。（編輯：翟思嘉）1140117