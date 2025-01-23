兆豐銀阻詐 高齡信用卡友申請調額度採人工審核

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（中央社記者張璦台北23日電）兆豐銀行今天表示，考量詐騙集團時常鎖定年長者，即日起將調額申請的審核流程增設年齡控管，70歲左右的高齡卡友若透過來電申請調整刷卡額度，不論是臨時調額或是永久調額，一律都會由人工逐一檢視審核。

兆豐銀行今天表示，根據警政署統計，光是今年1月1日至13日遭詐金額就已累積高達新台幣46.5億元，相當於每天都有3億元的民眾血汗錢被騙走，其中多數更鎖定年長者，謊稱對方涉嫌不法，要求心急的被害人趕緊匯款或提供信用卡資料配合調查。

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有鑑於此，兆豐銀表示，將調額申請的審核流程增設年齡控管，即日起70歲左右的高齡卡友，若透過來電申請調整刷卡額度，不論是臨時調額或是永久調額，一律都會由人工逐一檢視審核，希望在第一線發揮攔阻戰力，幫助民眾避免個資被盜用、遭受信用卡詐騙等狀況，保障高齡客戶的用卡安全。

兆豐銀說明，調整信用卡額度有分「永久」或是「臨時」調額兩種，若民眾覺得信用卡額度不敷使用、或有臨時額度的需求，可透過兆豐銀官網雲端櫃台線上或是來電申請，銀行會依照卡友的信用紀錄審核，審核結果也會以簡訊、電子信箱或LINE通知，卡友只要接獲生效通知就可立即使用，但若是使用臨時額度所刷付的金額需一次繳清，無法使用分期付款，也不能預借現金，提醒有需要的民眾多加留意。（編輯：蘇志宗）1140123