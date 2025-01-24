川普擬加徵中國10%關稅 瑞銀：不影響美國經濟增長

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（中央社記者羅元駿台北24日電）美國總統川普日前說，擬於2月1日對中國加徵10%關稅。瑞銀今天表示，美國對中國有效關稅稅率，將從目前10%上調至25%、30%，儘管如此，尚不傷及美國經濟動能，也不影響通膨持續降溫，因此預測今年美國聯準會降息2碼（0.5個百分點）。

川普2.0時代來臨，他上任後啟動多項措施、也釋出政策風向，包括宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態，並預告2月1日起，將對中國加徵10%關稅。

瑞銀財富管理投資辦公室（CIO）今天發布新聞稿指出，川普在實際頒布的政策與競選承諾之間有落差，可能會高舉輕放部分提議或只是他的談判策略。

瑞銀說明，針對遣返非法移民政策，川普宣布南部邊境進入國家緊急狀態，並表示將立即開始遣返非法移民的行動，然而，目前並無資金可用於這項計劃，而驅逐非法移民也將導致勞動力供應減少並可能推升通膨。

此外，川普也承諾增加石油產量，並補充戰略石油儲備，不過瑞銀表示，石油產量水準主要取決於民營公司，目前沒有明確跡象顯示資本支出或鑽探活動會因選舉而發生變化。

值得注意的是，瑞銀預估，美國對中國的有效關稅稅率將從目前的10%上調至25%、30%，也預計美國將採取措施保護在技術領域的利益、加嚴貨物轉口規定和對歐盟的汽車、藥品徵收關稅。

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瑞銀認為，中國可能的反制措施可能包括對等關稅、人民幣適度貶值和限制關鍵礦產出口等。

不過瑞銀表示，目前看到政經情勢下，關稅措施不至於衝擊美國增長，也不會阻礙通膨繼續下降，認為美國聯準會（Fed）在今年能降息2碼。（編輯：潘羿菁）1140124