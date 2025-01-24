黑金商機 台灣咖啡服務產業銷售額有望連2年衝400億

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（中央社記者張璦台北24日電）台灣人愛喝咖啡，帶動「黑金商機」，財政部統計處指出，民國112年咖啡服務產業（包含咖啡館、零售、批發）的銷售額，首度突破新台幣400億元，113年有望連續第2年達400億元水準。

台灣街頭巷尾咖啡小店、大型連鎖咖啡館四處林立，足見民眾對咖啡的偏愛，及展現對生活品質的追求。

財政部統計處發布統計通報指出，截至113年11月底，台灣咖啡館家數4824家，較107年成長42.5%或1438家，且各年均呈增加，幅度介於4.7%至6.3%。

財政部統計處表示，隨時可供應現煮咖啡的連鎖超商，甚至加油站、超市，所締造的「黑金商機」更是不容小覷，也帶動上游的咖啡批發、零售廠商設立，113年11月底家數分別為693家、1261家，近6年分別增加23.1%、38.7%。

銷售額方面亦屢創新高，財政部統計處指出，咖啡館、咖啡零售、咖啡批發併計的咖啡服務產業銷售額，由107年316億元逐年上升，112年首度突破400億元大關達429.7億元，較107年增加約36%；113年前11月為377億元，全年將上看400億元。

財政部統計處表示，台灣咖啡原料主要來自國外，近年咖啡進口量平均每年近5萬公噸，113年達5.3萬公噸，為歷年最高；平均以生咖啡（豆）占7成1為大宗，焙製及其他咖啡製品分占12.6%及16.3%。

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財政部統計處指出，隨民眾對咖啡品質要求提高，精品咖啡消費市場快速拓展，帶動國內咖啡豆生產，107年產量達1019公噸的高點，110年至112年間遇病蟲害或異常氣候影響，產量上下波動，但均維持在900公噸以上。

財政部統計處表示，國內咖啡豆主要產自屏東縣、南投縣、台東縣及嘉義縣等農業大縣，近年合計占比皆逾6成，其中台東縣因栽種面積減少，產量排名自110年起跌至第3。（編輯：蘇志宗）1140124