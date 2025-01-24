嘉義大埔地震 南科主要廠商大致恢復正常運作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，南科管理局今天表示，南部科學園區廠商迅速啟動應變機制，主要廠商產線已大致恢復正常運作，供應鏈影響程度有限。

南科管理局發布新聞稿指出，嘉義大埔規模6.4地震，廠商應變機制迅速啟動，採取停機檢修及人員疏散措施。

南科管理局表示，截至今天，南科園區主要廠商產線已大致恢復正常運作，台積電昨天完成復原，聯電今天復工，群創則在地震次日完成相關檢修作業。住華、艾司摩爾及晶電等廠商產線未受地震及餘震影響，運作穩定。

透過 Google News 追蹤中央社

南科管理局人員說，南科各廠商對外公告災損資訊有限，原則須以公告重大訊息為準。僅聯電新聞中心表示，地震對公司財務與業務無重大影響；其他公司尚未發布相關損失公告。

南科管理局提醒廠商若有實際災損，可向稅捐機關申請相關減免措施，且將持續追蹤掌握後續情況及協助強化韌性，減少自然災害可能帶來衝擊。（編輯：郭諭儒）1140124