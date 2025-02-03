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威力德生醫主打體外診斷 4日起競拍預計24日上櫃

2025/2/3 11:59
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（中央社記者何秀玲台北3日電）主打體外診斷市場的威力德生醫配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2808張，競拍底價50元，暫定承銷價55元，預計2月24日掛牌。

威力德生醫競拍時間為2月4日至6日，2月10日開標；2月12日至14日辦理公開申購，2月18日抽籤。

威力德生醫透過新聞稿表示，受惠預防醫學市場需求續增，帶動營運穩定成長。威力德生醫2023年營收新台幣9.41億元，稅後純益1.52億元，年減0.9%，每股純益3.74元；2024年營收9.91億元，年增5.36%，前3季稅後純益為1.3億元，年增12.8%，每股純益3.13元。

威力德生醫指出，體外診斷試劑與設備銷售穩定成長，數位健康服務是近年發展重點。

在醫療資訊服務方面，威力德生醫打造整合醫療機構與健康數據的數位化平台，可即時通知醫師檢測到危急檢驗數據的受檢人，也提供檢驗數據數位化管理，縮短醫檢溝通距離。

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另外，透過平台優化檢驗流程，醫師於診所開立檢驗處方箋時，即可透過平台系統化整理並傳輸至醫檢所，提升診所交付檢驗醫令處方箋之效率，且送檢單流程電子化，也可減少人工操作錯誤，並達到記錄保存效果。

威力德生醫表示，體外檢測與預防醫學已是全球健康管理的重要趨勢，未來可望藉由進一步深化數位醫療領域的技術應用，搭配體外診斷業務，推升營運穩定成長。（編輯：楊蘭軒）1140203

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