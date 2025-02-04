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台股走揚 盤中22900點震盪

2025/2/4 10:50
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（中央社記者曾仁凱台北4日電）美國總統川普宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股稍微鬆口氣，昨天重跌830點後，今天反彈開高，盤中上漲約200點，於22900點整數關卡附近震盪。

截至10時44分，集中市場指數上漲143.68點，至22838.39點。成交值約新台幣2185.28億元。

觀察3大權值股表現，台積電最多上漲25元至1095元；鴻海最多上漲3.5元至169元，但隨後漲幅收斂；聯發科最多上漲30元至1530元，不過盤中一度翻黑。

高價族群今天表現強勁，股王信驊盤中一度勁揚超過4%，世芯-KY更大漲超過9%，力旺、緯穎、祥碩、創意等千金股漲幅也都超過2%。

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安聯投信分析，市場擔憂DeepSeek對高階晶片需求放緩，但CSP（雲端服務供應商）資本支出仍未見縮減，後續待觀察，整體而言，仍可正向看待AI應用加速普及，特別是電腦、手機等邊緣AI的發展。

美國關稅政策方面，安聯投信認為，實際政策與意圖仍不明朗，若對晶片課徵關稅，很可能反而衝擊到美國品牌廠，另需留意關稅最終是否可能影響美國消費力道。整體來看，安聯投信認為市場仍有諸多不確定因素，估短期偏向觀望。（編輯：楊蘭軒）1140204

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