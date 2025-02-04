川普關稅戰 中鋼董事長：全球貿易洗牌影響鋼鐵業走向

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（中央社記者何秀玲台北4日電）中鋼今天舉辦新春祈福典禮，董事長黃建智表示，美國總統川普上任，瞄準中鋼外銷高單價主力市場包括加拿大、墨西哥和歐洲等地區課徵關稅，雖然昨天又宣布暫緩30天，不過全球貿易洗牌的新流向，仍將影響今年鋼鐵業走向。

黃建智表示，過去一年受到地緣政治、美中貿易戰及中國大陸鋼品傾銷等因素影響，全球鋼鐵需求已連續3年下滑，進入景氣循環低谷，經營環境相較前年更加艱困，整體鋼市可用「波瀾萬丈」來形容。

黃建智說，中鋼持續提升精緻鋼品與高品級產品的銷售配比，精緻鋼品銷量占比突破至11.1%，毛利占比超過75%，2024年稅前淨利約新台幣45.78億元，營運績效與前年不相上下，且每季皆保有盈餘。

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展望今年，黃建智表示，面對全球地緣政治新態勢，因川普上任後瞄準加拿大、墨西哥及歐洲等地區課徵關稅，雖然3日又宣布暫停對加拿大、墨西哥加徵關稅30天，但是預期依然會影響今年鋼鐵業走向。

面對全球地緣政治新態勢，他說，中鋼將持續落實二軸三轉策略，二軸為高值化的精緻鋼廠、發展綠能產業，三轉為數位轉型、低碳轉型跟供應鏈的轉型。（編輯：林淑媛）1140204