房仲：建商避風頭 2024年開工量創近5年新低

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（中央社記者何秀玲台北6日電）被視為房市風向球之一的住宅開工量，根據內政部統計，去年全台開工宅數僅12.78萬宅，寫近5年新低，6都當中又以新北市降幅62.9%為最多，房仲業者分析，去年9月央行祭出第7波信用管制，建商為了避風頭延緩開工，可謂轉折點。

住商機構今天發出新聞稿指出，據內政部統計，2024年全台住宅類開工宅數為12萬7883宅，為近5年新低，且為連2年衰退。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，開工量多寡可視為房市風向球之一，去年歷經多年的房市多頭，建商手頭仍有大批餘屋待去化，加上去年央行動作頻頻，開發商延緩開工暫避風頭，使開工量回歸平靜。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察去年開工數據，2024年7月全台開工量達1萬7331宅，創下歷年單月最高紀錄，雖當時央行限貸、銀行限縮土建融情況逐漸嚴峻，加上政府尚未出重手打炒房，未來景氣仍被看好，使當時建商無論是迫於資金壓力，或看好房市熱潮，都加緊開工腳步。

賴志昶指出，不過在去年9月央行推出第7波信用管制，重挫開發商信心，此後月份房市表現冷淡，使2024年全年開工量較顯平靜。

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另細看6都數據，台北市2024年住宅類開工宅數1萬1164宅，年增17.5%；新北市開工宅數僅8528宅，年減62.9%；桃園市開工宅數約2萬6466宅，年增48.4%；台中市開工宅數3萬3185宅，為全台各縣市最高，年增16.5%；台南市有8367宅開工，年減37.7%；高雄市2024年住宅類開工量達2萬437宅，年增率約36%。

賴志昶指出，新北市開工量大減，是因過去推案集中部分重劃區，有頗多餘屋待去化，且適逢央行打炒房，市場買氣趨冷，讓建商有意延緩開工避風頭。（編輯：潘羿菁）1140206