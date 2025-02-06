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陽明優化船舶節能 2023年碳強度較2008年降逾6成

2025/2/6 16:54
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（中央社記者江明晏台北6日）陽明海運表示，透過現成船舶節能改裝、監控船舶能耗、優化船舶航行路線等措施，船隊2023年碳強度較2008年大幅減少61.86%，船隊安裝岸電設備占比達61.7%，減少溫室氣體、空污排放。

陽明海運今天發布新聞稿指出，透過日常作業改善措施提升船舶營運效能，獲美國諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Corporation,）主辦的2024年「永續發展合作夥伴獎-能源效率類」，並由陽明代表於4日在諾福克南方鐵路總部受獎。

諾福克南方鐵路為美國東岸主要鐵路公司之一，營運範疇涵蓋22個州，為陽明海運提供海陸聯運服務的合作夥伴。「永續發展合作夥伴獎」自2022年起設立，並以「能源效率類」表揚客戶或供應商在2023年針對能源效率管理與改善有具體成果者。

陽明海運表示，透過現成船舶節能改裝、結合大數據資料與雲端智慧技術監控船舶能源消耗表現、優化船舶航行路線等船隊節能減排措施提升營運效能，船隊2023年碳強度較2008年大幅減少61.86%。

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陽明進一步說明，旗下轉投資公司West Basin Container Terminal及高明貨櫃碼頭共設立22座岸電系統（AMP），船隊安裝岸電設備占比達61.7%，在主要泊靠港口接駁岸電，減少溫室氣體排放與硫化物、氮氧化物等空污排放。

陽明表示，未來將持續擴大營運船舶生質燃料與岸電使用、營運機具的電氣化、岸上營運據點逐步使用綠電等措施，減緩營運對環境衝擊。（編輯：張均懋）1140206

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