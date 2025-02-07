內政部：去年第3季建物買賣登記下滑 交易熱度降溫

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（中央社記者賴于榛台北7日電）內政部今天發布113年第3季全國住宅價格指數為149.69，較第2季上漲2.19%；第3季建物買賣登記則為9萬4350戶，相較第2季減少1.48%。內政部認為，中央銀行去年陸續推出不動產貸款管制措施後，房市交易熱度開始降溫。

內政部今天透過新聞稿指出，去年第3季台灣經濟成長率為4.17%，7月到9月景氣對策信號維持呈現紅燈與黃紅燈，景氣持續穩定成長，購屋者對房價仍抱持信心，支撐房價上漲，不過為強化管理銀行信用資源，減少炒房及冷卻房價預期上漲心態，並引導房市正常發展，中央銀行自去年8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第7波選擇性信用管制措施。

內政部說，第3季全國住宅價格指數為149.69，季漲幅2.19%，也較近3季收斂；而從全國建物買賣登記戶數季變動率觀察，內政部說，去年第3季建物買賣登記為9萬4350戶，交易量微減1.48%，第4季初步統計為7萬9000餘戶，再減將近16%，房市降溫效果逐步發酵。

內政部指出，去年第3季6都住宅價格指數，除台南市外，其他5都亦呈現漲幅收斂情形，其中收斂情形最明顯為高雄市，由第2季季漲6.27%，降至2.43%；台北市則由季漲2.98%，降至0.57%；台中市也從季漲4.29%降至2.11%。

此外，內政部今天也發布去年第3季全國房貸負擔率為46.80%，較第2季增加0.78%，其中台北市為71.82%、新北市60.69%、台中市56.17%、高雄市45.80%、台南市44.79%、桃園市40.62%，若以季增幅觀察，新北市1.42%最高，台南市0.31%最低。

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六都以外，基隆市房貸負擔率維持低於3成，新竹縣市及宜蘭縣則出現負擔率季減情形。

房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。（編輯：林淑媛）1140207