加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.03/300
首頁 / 產經

義联林義守看好川普將解決戰爭問題 帶動鋼材需求

2025/2/7 21:50（2/7 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
義联集團創辦人林義守7日表示，看好美國總統川普將解決戰爭問題，戰後重建通常將帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料。中央社記者何秀玲攝 114年2月7日
義联集團創辦人林義守7日表示，看好美國總統川普將解決戰爭問題，戰後重建通常將帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料。中央社記者何秀玲攝 114年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲高雄7日電）義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守致詞時指出，看好美國總統川普將解決戰爭問題，依照歷史經驗，戰後重建通常將帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料，他認為，產業有望在一年後恢復。

義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，在高雄萬豪飯店席開130桌，宴請集團關係企業及協力廠商。

林義守表示，看好川普將解決戰爭問題，「因為他（川普）是商人，發生戰爭就會影響發展，所以會希望戰爭趕快結束」；他觀察國際及國內產業現況，除半導體產業持續熱絡外，其他產業皆處於調整階段，鋼鐵產業也正處於谷底。

依據過去鋼鐵市場的景氣循環，從2021年高點快速下跌至2024年底，預估2025年下半年落底後復甦。若川普解決俄烏戰爭，全球鋼鐵市場在經歷近3年半的低迷後，將迎來多方面正向影響。

談到集團布局，他表示，燁聯煉鋼廠初期投資金額新台幣400多億元，經過逐年折舊攤提後，還要再投資50幾億元改造，不但成本下降，產能又擴增，景氣一旦回春，產品就有競爭力。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於綠能方面，林義守說，集團已投資7億元打造全新太陽能發電相關新品，可減少灰塵附著。

林義守也表示，將持續投資南台灣休閒產業，而台積電也在高雄投資，雖然他樂見台積電帶來的經濟效益，但也因磁吸人力，因此工程會慢一點。（編輯：林家嫻）1140207

#川普
#林義守
#俄烏戰爭
#台積電
#高雄市
#義联集團
川普
美國1月非農就業新增14.3萬人低於預期 失業率續降分析：中國反制美國關稅 逐步形成川普2.0應對戰略
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
尼坦雅胡贈川普金色呼叫器 象徵黎巴嫩連環爆炸案[影]
107
更多編輯台推薦新聞：