響應永續淨零 玉山銀拚2040年100%使用再生能源

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（中央社記者羅元駿台北12日電）為積極響應綠建築，玉山銀行今天指出，去年全台據點燈具皆已換成LED燈，並承諾於2025年所有自有大樓完成設置太陽能發電設備，銀行也計畫2040年前海內外據點100%使用再生能源。

玉山銀行今天也與和信醫院簽署永續醫療MOU，除共同規畫永續發展策略外，永續團隊也將與和信醫院高層進行ESG交流，共同討論醫療產業的永續轉型藍圖。

玉山銀今天發布新聞稿指出，銀行總部大樓近期被美國綠建築委員會（USBGC）北亞區辦公室評選為「2024年度永續領航者」，被肯定在綠建築領域的投入與努力。

玉山銀指出，永續經營從自身營運做起，2024年將全行據點的燈具汰換成LED燈，並承諾於2025年所有自有大樓完成設置太陽能發電設備、2027年將全數自有大樓打造成為綠建築、2040年海內外據點100%使用再生能源。

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玉山銀進一步指出，透過高規格的建材與設備並積極推廣再生能源，預估2024年全行的再生能源使用比例可超過5成。

玉山銀補充，永續領航者由USGBC北亞區辦公室發起，邀請北亞地區各LEED評級系統前五高分及 LEED Zero 認證建築，歷時8個月書面審查、現場查核及評選，最終評選出10個「2024年度永續領航者」，玉山銀為本次評選唯一取得認證的金融業。（編輯：林淑媛）1140212